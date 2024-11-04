2024世界盃虹吸咖啡大賽落幕，台灣歐客佬咖啡師張維欣勇奪冠軍！這場由日本精品咖啡協會主辦的年度賽事，堪稱虹吸咖啡界最高榮譽，有來自全球最具實力的咖啡高手競技，張維欣憑藉其細膩技藝與創新手法，一舉摘冠，成為全球咖啡界矚目新星，也是台灣之光。
今天，歐客佬咖啡公布捷報，也邀請張維欣重演世界冠軍賽全程。張維欣是台灣歐客佬的咖啡師，在2018世界盃虹吸咖啡大賽中即已展露頭角，榮獲亞軍。今年，他再度突破自我，一舉奪得世界冠軍殊榮！張維欣表示，這項競賽，選手需在15分鐘內呈上六杯咖啡，其中包含三杯綜合咖啡和三杯創意咖啡，技術要求極高。
尤其，虹吸咖啡的沖煮過程充滿變數，選手需要精確掌控水溫、水流狀態、突沸現象等多個因素，才能優雅地使用虹吸並獲得風味均衡的咖啡。為了保留小分子揮發性化合物，張維欣特別與台灣陶藝師合作，開發一款獨家過濾器——「陶瓷孔洞濾器」。
張維欣說，這款濾器特別延伸了中心點，形成一個濾棒，並在濾棒上設計了8個孔洞。濾棒延伸至水面以上，有助於吸收冷空氣，從而降低水溫。這些孔洞還促進水的對流，輔助萃取過程，進一步提升咖啡的整體風味完整性，可說是他的「秘密武器」，很大程度助他奪冠。
世界盃虹吸咖啡大賽，每場比賽有三位感官評審、兩位技術評審和一位主審。感官評審將評鑑選手所提供的綜合咖啡與創意咖啡，考量風味、酸度、醇厚度、餘韻和均衡性等方面，同時評估創意咖啡的創造性、獨特性和均衡度。主審則針對三杯咖啡給予感官一致性分數，而技術評審則專注於整體工作流程和技術表現。張維欣憑著對咖啡的執著和專業，完美展現了他的技藝，最終成功摘下2024年WSC世界冠軍，為台灣咖啡界再添一項殊榮。
歡慶張維欣勇奪世界盃虹吸咖啡大賽冠軍，歐客佬推出各種優惠活動，讓咖啡愛好者分享榮耀。即日起至11月21日期間，指定商品類別單筆消費滿1500元，即贈「冠軍配方」掛耳咖啡5包，可累贈！單筆消費滿2000元，即可參加歐客佬15週年慶「月月抽好禮」，最大獎為現金15萬元，週年慶抽獎活動至2025年1月12日止。此外，即日起至11月17日期間，歐客佬咖啡豆、精品掛耳咖啡「買1送1」，一次享受最超值的咖啡體驗！
歐客佬門市營業據點查詢：https://www.oklaocoffee.com/index.php/store
歐客佬網路購物車：https://www.oklaocoffee.net/
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張維欣說，這款濾器特別延伸了中心點，形成一個濾棒，並在濾棒上設計了8個孔洞。濾棒延伸至水面以上，有助於吸收冷空氣，從而降低水溫。這些孔洞還促進水的對流，輔助萃取過程，進一步提升咖啡的整體風味完整性，可說是他的「秘密武器」，很大程度助他奪冠。
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