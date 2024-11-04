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▲蘇治芬稍早在臉書上表示「如果你（施俊吉）知道人事任命的真相，一定會向我道歉。」（圖／行政院提供）

行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯公司董事長，台灣金聯將於本週三召開董事會改選董事長。不過，即將卸任的現任董事長施俊吉今（4）日召開記者會表示，「我的任期還有2年，現在把我換下來，沒有告訴我原因」，他更合理懷疑自己是擋人財路，外界議論施俊吉是影射呂政璋及前雲林縣長蘇治芬在背後運作。對此，蘇治芬稍早在臉書上表示「如果你（施俊吉）知道人事任命的真相，一定會向我道歉。」面對撤換董事長，施俊吉上午召開記者會時表示，自己是在上周一（10/25）接到財政部次長阮清華電話通知才知道，上上周（10/28）財政部已發出公文給合庫，撤換他的合庫法人代表，由於他擔任行政院副院長期間，在也跟阮清華很熟， 只問了「原因是什麼？我還有2年任期」，但阮清華也沒說出道理，什麼原因，沒有再為難人家，公股董座調動不是財政部能決定，要行政院以上的人才能決定，而他也不認識新任董事長呂政璋。施俊吉表示，即便總統賴清德擔任行政院長時，他就是副院長，現任行政院長卓榮泰跟他也很熟，只是他接獲被撤換通知後，沒再做任何事，也沒再問行政院，跟總統府接觸，「我從不是走後門的人」，但至今仍不知為何他要下台，因此，施俊吉合理懷疑自己擋人財路，擔心雲林北港工業土地這塊土地、即國家資產被賤賣。施俊吉認為自己下台的原因，和雲林北港工業區土地標售（原萬有紙廠）有關，該塊土地原底價為33.8億，先後舉行2次投標，首輪無人投標，今年7月又開始新一輪標售，卻只有一組投標13.8億，等於每坪2.88萬，嚴重低於市場行情最終流標，讓他質疑，是不是因為他堅持不賤賣土地，自己才會被迫下台。施俊吉更直接將新董座呂政璋、民進黨中常委蘇治芬的合照放在大螢幕上，表示萬有紙廠這塊土地，一直以來都被各界虎視眈眈，還有在地方勢力不斷干擾下，讓想投標的業者望而卻步，他也直指蘇治芬曾多次干擾投標，即將上任的新董座呂政璋，又是時任蘇市府下的農業處長，2人交情不錯，暗示意味濃厚。對此，蘇治芬在臉書PO出「給施俊吉董事長」的貼文表示「你辛苦了！」並做出4點回應，第一，台灣金聯的人事安排，是看媒體報導才知道的；第二，如果你知道人事任命的真相，一定會向我道歉；第三，與其莫須有的影射，不如光明正大，才符合你的風格，不是嗎？「北港萬有紙廠和台金聯一案，我有的是幫紙廠員工爭取遣、離職金等等，何時跟你關照或干涉過土地拍賣一事呢！你會不會太過份了呢！」最後，蘇治芬也說，有時候，人選擇沉默是顧全大局，不是沒有反擊的力道。