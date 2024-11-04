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劉德華日前來台開演唱會，遭民進黨立委王定宇酸他是「媚共藝人」，遭知名導演、製作人邱瓈寬反嗆「別找優質藝人說事，我呸！」。對此，資深媒體人羅旺哲在節目中翻出劉德華31年前來台參加國慶晚會的照片，感嘆劉「其實也是很愛台灣」。羅旺哲今（4）日在政論節目《新聞大白話》表示，邱瓈寬的留言一出，相信很多人都覺得很解氣。邱瓈寬是演藝圈大姐大，她過去鮮少對政治發言，這次連她都出來講，代表王真的踢到鐵板。羅旺哲痛批，劉德華也沒幹嘛，過去在921大地震的時候，還幫台灣募集1萬個睡袋，王定宇為什麼現在還要為了自己的政治紅利去批劉德華？「所以大家看不下去！」羅旺哲指出，過去劉德華曾參加台灣的雙十國慶；羅秀出劉31年前來台參加國慶活動的畫面，畫面中可見劉身穿國軍海軍的白色制服。羅感嘆道，「其實劉德華也是很愛台灣的」。羅旺哲補充道，王定宇每次都用意識形態，操作分裂，但這次會踢到鐵板，也是因為上禮拜行政院長卓榮泰、陸委會主委邱垂正先後說「期待藝人為台灣民主自由奮鬥」、「劉德華沒有傷害台灣言論」，兩人說的話其實是賴政府對此事的定調，所以王定宇看似被卓、邱打臉，實際上是被總統賴清德打臉。