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▲景甜發文，提醒粉絲身體有不舒服就要趕快去醫院治療，避免拖到黃金救援時間。（圖／景甜微博）

有「人間富貴花」封號的景甜，今（4）日突然公開自己素顏並躺在病床上的影片，她在影片中笑著說自己因為膝蓋舊傷，前幾日接受手術，包含磨骨、縫合韌帶以及打釘子等，目前正在努力復健中，也提醒粉絲如果膝蓋不舒服就要趕快治療，避免受到更嚴重的傷害。影片中可以看到，景甜穿著小熊睡衣全素顏地坐在病床上，笑著向粉絲報平安，她坦言，自己長期飽受腿傷的痛苦，3天前動了手術，傷口比想像中還要疼痛，術後幾天需要在靜脈注射止痛藥來緩解不舒服的感覺，不過現在情況已經好很多、食慾也比前幾天好，接下來3週只要好好做完復健就能順利出院。隨後景甜的主治醫生也在小紅書上分享軟骨手術情況，影片內容並不血腥，就是提醒大家如果膝蓋不舒服，就應該要及時動手術，避免軟骨進一步損傷。不過對此，景甜則樂天的表示，現在不用打點滴，可以自由活動吃她愛吃的食物了。實際上，景甜的腿在2016年就因拍攝武打戲受傷，還被網友直擊走路不自然、一拐一拐的樣子，她先前就透露膝蓋嚴重時會整塊浮腫，為了舒緩不適感，還需要去中醫針灸治療，她曾無奈的說：「武打戲的後遺症就是膝蓋水腫，搞得現在每天早上開工時都得針灸理療，從小就怕扎針，實在沒招的時候什麽都得試。」