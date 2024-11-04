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▲第十三屆全人醫療暨整合服務研討會暨國際論壇，今天在衛福部台中醫院登場。（圖／台中醫院提供）

「第十三屆全人醫療暨整合服務研討會暨國際論壇」，今天在衛福部台中醫院登場，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐指出，迎戰目前台灣低出生率與高齡化社會現況，衛福部將斥資40億元，在12個部醫成立共2千床住宿型長照機構，落實長照3.0醫療與照顧合一目標。林慶豐執行長指出，部立醫院主要是擔綱公醫使命與公共衛生責任，面對當前「低出生率」與「高齡化社會」兩大挑戰，部立醫院除了要將公共衛生觸角延伸到社區，也要積極推動長照工作，三年前基隆醫院在台北南港推動全國第一家公辦公營住宿型長照機構成功後，繼續在台東與花蓮成立住宿型長照機構，「未來預計斥資40億元成立12家住宿型長照機構，在偏鄉、都會區，甚至離島提供共2千床住宿長照服務， 希望減輕家屬在照顧與經濟上的負擔，提供一個民眾可以負擔的起的住宿型長照機構。」林執行長表示，目前長照3.0就是醫療跟照顧合一， 長照服務需要結合醫療、醫事、護理、社工與志工、營養師、復健師等服務，希望透過全國部立醫院佔全國總病床數約10%、總員工數超過3萬人，透過公共衛生角度全力以醫事專業，努力推動全人照顧。今天出席該論壇的衛生福利部次長周志浩也表示，部立醫院主要是扮演社區醫療角色，而社區醫療最重要的角色扮演就是全人醫療照顧，希望透過今天這場國內外專家研討會，部立醫院與其他醫院夥伴一起努力，紮根台灣，吸取國際經驗、擴增自我視野，將全人醫療照顧做得更好，讓台灣醫療更接近健康台灣的目標。主辦單位臺中醫院院長黃元德指出，臺中醫院秉持衛福部的指示，積極推動長照急性醫療外，更從預防保健、社區照顧、到老人服務，結合科技運用、醫事與社政、建置一個完整照顧網，目前臺中醫院護理之家就提供近兩百床住宿型長照服務、30床日間急性照護服務，未來也將走入社區推動在宅急症照護，成為公立醫院推動長照政策的典範，希望透過今天這場研討會舉行，吸取國內外專家經驗，讓衛福部推動健康台灣任務再向前邁一大步！