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美國總統大選倒數，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗皆在最後關頭在關鍵搖擺州衝刺，戰況極度膠著。前立委郭正亮表示，支持賀錦麗最用力的，好像只有歐巴馬，另外2個民主黨主要的人，拜登跟柯林頓都講錯話，情況很詭異。郭正亮3日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，最近有2個情況很詭異，支持賀錦麗最用力的，好像只有歐巴馬。另外2個民主黨主要的人，拜登跟柯林頓，都講錯話，給人感覺是不是故意的，拜登講「投給川普的都是垃圾」，那不是激怒人家嗎？讓他們更火大，得到一個投票的理由；柯林頓也很奇怪，他不太會講錯話，但他卻說「如果不是疫情，川普的經濟做得比拜登好」，不覺得很怪嗎？郭正亮認為，在選舉場合說出這樣的話，一定是民主黨內部出了一些問題，比如《時代雜誌》是偏民主黨，結果邀了賀錦麗兩次，她都不去，跑去接受都是同溫層的《The View》專訪；而後連親民主黨的《Newswwek》知名主編都出來大罵賀錦麗，可見賀錦麗一定得罪很多人，才會有這種現象，所以一般人都預期共和黨人可能投票會比民主黨人還踴躍，尤其在最後一個禮拜的關鍵時刻。