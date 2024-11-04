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▲愛莉莎莎留言，直呼完全無法融入情緒。（圖／翻攝自IG robertzona）

網紅「福爾思庭」日前發布長達20分鐘的影片控訴心靈課程利用PUA手段洗腦學員，今（4）日又揭發心靈課程中，老師用哭腔並搭配悲情音樂，要學員大哭、嘶吼道歉，同樣上過該課程的愛莉莎莎留言，「我當時完全進不了那個情緒」，還說這橋段是最瞎的。福爾思庭冒著被告風險，公開心靈課程的PUA手段，今她上傳一段課堂上的錄音檔，可以聽見老師用假哭腔要學員釋放自我，等到大家都哭出聲音釋放情緒後，老師才會開始安慰學員，讓大家覺得「我很差，但有人可以懂我的感受」。而語音中所有學員真的都發自內心哭出來，讓人驚訝這樣也能被洗腦，福爾思庭也在貼文中寫下，「為什麼有人說我們會那麼笨被騙，因為課程環節設計的關係，他把我們拆解了，又讓我們自己重新組裝，然後我們以為我們好了，殊不知是越來越變成他們的形狀。」愛莉莎莎現身留言，「我記得我當時完全進入不了那個情緒！」福爾思庭則回應，「有，妳說這趴最瞎，我很有印象。」福爾思庭再解釋，很多清醒的人都覺得很好笑，「但當時我們卻深陷其中無法自拔，這才是恐怖的地方。」