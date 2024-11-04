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劉德華日前來台開演唱會，民進黨立委王定宇因為酸劉是「媚共藝人」挨轟；王今（4）日回應了，表示劉德華在台灣可以唱想唱的歌，反觀聲援劉德華的中國，「請問一下能唱《光輝歲月》嗎？請問能唱《海闊天空》嗎？」，發言一出，遭網友打臉，「北京週末有不少緬懷Beyond的演唱會，這2首歌都是必唱歌曲」、「王委員是不是春夢未醒說夢話」，再度翻車。王定宇表示，台灣的自由多元，不代表你能講但別人不能講，而是大家都可以把自己的想法說出來，但是透過這件正好可以看到中國跟台灣的環境的不同，兩個國家是不一樣的。王定宇舉例，劉德華在台灣可以唱想要唱的歌曲，或許有人不喜歡，但他可以唱想要唱的歌，反觀聲援劉德華的中國， 請問一下能唱《光輝歲月》嗎？請問能唱《海闊天空》嗎？而很多台灣演藝界人士被逼表態、被逼效忠。針對王定宇的回應，不少網友直接留言，「北京週末有不少緬懷Beyond的演唱會，這2首歌都是必唱歌曲」、「王委員是不是春夢未醒說夢話」、「早就大把人唱《海闊天空》」、「《光輝歲月》、《海闊天空》不能唱？你搞笑嗎？」，王慘遭打臉，再度翻車。