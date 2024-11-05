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香港天王劉德華睽違11年來台開演唱會，卻因演唱一首〈中國人〉遭民進黨政策會執行長王義川質疑是「非常非常中國的設計」，有統戰疑慮。圖文作家蕭瑩燈發文力挺，稱「可曾聽過日本歌手唱出讓世界知道我們都是日本人？韓國歌手唱出讓世界知道我們都是韓國人？我不相信有其他人會這麼無聊和沒自信」，不過馬上被打臉，因為台灣知名龐克樂團滅火器就曾唱過「阮是驕傲吔台灣囡仔」。〈中國人〉一曲歌詞的最後一句為「手牽著手不分你我，昂首向前走，讓世界知道我們都是中國人！」蕭瑩燈發文質疑，「以此類推，可曾聽過日本歌手唱出讓世界知道我們都是日本人？韓國歌手唱出讓世界知道我們都是韓國人？英國歌手唱出讓世界知道我們都是英國人？冰島歌手唱出讓世界知道我們都是冰島人？我不相信有其他人會這麼無聊和沒自信。」而民進黨立委王定宇酸劉德華是媚共藝人，引來演藝圈大姊大邱瓈寬不滿，狠嗆「你才剛滾回去耍你的政治寶！少在那找優質藝人說事，我呸！」蕭瑩燈則發文回嗆「演藝華圈，我給你們四百個呸！」對此，臉書粉專「我得了一種不刻薄會死的病」秒打臉蕭瑩燈，滅火器樂團就曾唱過「阮是驕傲吔台灣囡仔」，粉專也狠酸「啪～一個亂扔迴力鏢K中自己人的概念」。