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▲王姓男演員和人妻遭指控發生過4次關係，但王男僅承認其中2次。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲王男和老婆愛情長跑10年才結婚，婚後他也經常在臉書、IG曬恩愛。（示意圖／翻攝自pixabay）

近日一名參演本土劇的王姓男演員遭踢爆和同劇組的女演員發生婚外情，兩人都是已婚身分，卻在拍戲期間有親密往來，甚至發生至少2次關係，被該名女演員的老公抓包，憤而提告，最後王男遭判賠30萬元。消息曝光，不少人好奇王男的身分；據了解，王男並非相當知名的藝人，靠主持婚宴起家，有「LV級婚禮主持人」的封號，和老婆交往10年才在2019年結婚，臉書經常曬恩愛，怎料私下卻出軌背叛家庭，著實令人不勝唏噓。台南地院近日一樁判決扯出男女演員婚外情內幕，原告是女演員的老公，她指控王男和自己的太太在拍戲期間出軌，不只互傳曖昧訊息，聊天紀錄還包含大尺度影片，兩人甚至在車上、摩鐵都發生過關係。受害人夫表示此事讓他跟太太的感情破裂，目前正在協商離婚，他原先向王男求償100萬元，後經法院審理判王男須賠償30萬元。王男稱自己已經悔改，只和女演員交往1個月，目前雙方都已切斷聯繫，他也回歸家庭了。消息曝光後，許多網友好奇王男身分，據悉，王男今年44歲，過去是知名婚宴主持人，有「LV級婚禮主持人」的封號，主持經歷長達23年，因風格幽默、擅長模仿，主持一場婚禮要價4萬元，後來才踏進演藝圈。王男不僅演過本土劇，還曾上過綜藝節目和男星羅志祥比拚演技，觀察他的個人臉書，也不乏和老婆曬恩愛的照片。王男和老婆愛情長跑10年才在2019年完婚，婚後育有1子，他也經常在社群上分享一家三口幸福出遊的生活照，形象看似相當陽光、愛家。目前王男尚未出面對出軌一事做出任何回應，這兩天他也持續在IG分享親子互動影片，似乎是想低調避風頭。