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台灣金聯董事長施俊吉上周突被通知遭撤換，對此懷疑是自己擋人財路所致，更喊話政府「盼之後不要羅織我的罪名」，對此行政院長卓榮泰今（5）日受訪表示，政府政務人員跟各事業單位的負責人有更迭，都是基於全盤人事的考量規劃，對於新任者寄予厚望，要求能夠勇於創新；但對於卸任者，也不會忘記在任內勞苦功高的各種表現。卓榮泰表示，政府的政務人員跟各個事業單位的負責人有更迭，都是政府基於全盤人事的考量規劃。對於新任者寄予厚望，要求能夠勇於創新；但對於卸任者，也不會忘記在任內勞苦功高的各種表現。卓榮泰說，至於新任者，在現有的人事法規制度底下，以及對於國家財產使用、管理、收益、投資等，都有非常嚴謹明確的規範。這點未來財政部也一定會加強注意與監督。最後卓榮泰也強調，絕對不容許有任何事業單位負責人，對於其他個人或有關係的家族成員，有任何特權跟不法，絕對嚴格禁止也會加強注意，請社會大眾能夠放心，同時一起來監督。