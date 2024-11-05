香港天王劉德華來台開演唱會，但因在現場唱《中國人》遭綠營質疑，民進黨政策會執行長王義川還說，表演太過中國，民進黨立委王定宇也批劉德華媚共，演唱會不值得去聽。資深媒體人黃智賢在臉書說，「這是為什麼我一直說，人一獨，腦就殘。」
黃智賢也提到，]原本外界都還在批評，劉德華在颱風天開唱，民眾出門可能會有風險，台北市長蔣萬安的決策挨轟，但王義川卻在此時出來救了蔣萬安，一出手就惹了眾怒。因為，為了台獨，為了去中國化的低智反人類攻擊，會讓大部分台灣人受不了。
黃智賢說，「怎麼？我們從小看舞龍舞獅，我們唱《龍的傳人》。你覺得台灣人不是中國人？那是你覺得，你自己的問題。現在是連飛龍在天的形象都不行？你是多麼玻璃心？病，是多麼重。有病，得治。」
黃智賢說，「這種連劉德華唱個歌都不行，連飛龍在天的布景都不行的病態。是一種末路狂花的癲狂。這種癲狂，就會讓民進黨的執政，賴清德的政權，窮途末路。」
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黃智賢說，「怎麼？我們從小看舞龍舞獅，我們唱《龍的傳人》。你覺得台灣人不是中國人？那是你覺得，你自己的問題。現在是連飛龍在天的形象都不行？你是多麼玻璃心？病，是多麼重。有病，得治。」
黃智賢說，「這種連劉德華唱個歌都不行，連飛龍在天的布景都不行的病態。是一種末路狂花的癲狂。這種癲狂，就會讓民進黨的執政，賴清德的政權，窮途末路。」