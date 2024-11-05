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NBA美國職籃洛杉磯湖人今（5）日前進客場踢館底特律活塞，此戰紫金大軍儘管主戰中鋒「一眉道人」Anthony Davis攻下全場最高37分，並附帶9籃板4助攻，，終場湖人就以103：115不敵活塞，無緣搶下2連勝。本場比賽半場結束以53：67雙位數落後的紫金大軍，儘管在下半場雙方易籃再戰後，開始急起直追，決勝節比賽雙方持續緊咬，但關鍵時刻湖人並未能夠成功延續氣勢，終場前1分多鐘先是被Jaden Ivey投進三分球，隨後Ivey再靠著跳投取得分數，落後的紫金大軍則是未能夠再縮小分差，本場比賽，Austin Reaves貢獻17分4籃板4助攻，至於「皇子」Bronny James則是未獲得出場機會。主場作戰的活塞隊方面，，Tim Hardaway Jr. 挹注19分，Tobias Harris得到15分7籃板。