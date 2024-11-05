NBA美國職籃洛杉磯湖人今（5）日前進客場踢館底特律活塞，此戰紫金大軍儘管主戰中鋒「一眉道人」Anthony Davis攻下全場最高37分，並附帶9籃板4助攻，但在決勝節試圖逆轉比賽的湖人，仍舊功虧一簣，在比賽尾聲被對手打出一波9：3的攻勢，終場湖人就以103：115不敵活塞，無緣搶下2連勝。
湖人半場結束仍雙位數落後 第三節開始反撲
本場比賽半場結束以53：67雙位數落後的紫金大軍，儘管在下半場雙方易籃再戰後，開始急起直追，第三節湖人單節曾打出一波19：6的兇猛攻勢，三節結束後湖人隊將分差縮小至77：83。
末節湖人未能延續氣勢 終場12分差不敵活塞
決勝節比賽雙方持續緊咬，但關鍵時刻湖人並未能夠成功延續氣勢，終場前1分多鐘先是被Jaden Ivey投進三分球，隨後Ivey再靠著跳投取得分數，落後的紫金大軍則是未能夠再縮小分差，被對手在比賽尾聲打出一波9：3的攻勢，湖人終場就以12分差不敵活塞，無緣2連勝。
本場比賽湖人中鋒Anthony Davis個人共23投13中，三分球則是4投盡墨，攻下全場最高37分，附帶9籃板4助攻，一哥LeBron James繳出20分8籃板11助攻準大三元數據，Austin Reaves貢獻17分4籃板4助攻，至於「皇子」Bronny James則是未獲得出場機會。
主場作戰的活塞隊方面，後衛Jaden Ivey攻下全隊最高26分，附帶4籃板4助攻，狀元郎Cade Cunningham繳出17分11籃板11助攻的大三元成績，Tim Hardaway Jr. 挹注19分，Tobias Harris得到15分7籃板。
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本場比賽半場結束以53：67雙位數落後的紫金大軍，儘管在下半場雙方易籃再戰後，開始急起直追，第三節湖人單節曾打出一波19：6的兇猛攻勢，三節結束後湖人隊將分差縮小至77：83。
末節湖人未能延續氣勢 終場12分差不敵活塞
決勝節比賽雙方持續緊咬，但關鍵時刻湖人並未能夠成功延續氣勢，終場前1分多鐘先是被Jaden Ivey投進三分球，隨後Ivey再靠著跳投取得分數，落後的紫金大軍則是未能夠再縮小分差，被對手在比賽尾聲打出一波9：3的攻勢，湖人終場就以12分差不敵活塞，無緣2連勝。
本場比賽湖人中鋒Anthony Davis個人共23投13中，三分球則是4投盡墨，攻下全場最高37分，附帶9籃板4助攻，一哥LeBron James繳出20分8籃板11助攻準大三元數據，Austin Reaves貢獻17分4籃板4助攻，至於「皇子」Bronny James則是未獲得出場機會。
主場作戰的活塞隊方面，後衛Jaden Ivey攻下全隊最高26分，附帶4籃板4助攻，狀元郎Cade Cunningham繳出17分11籃板11助攻的大三元成績，Tim Hardaway Jr. 挹注19分，Tobias Harris得到15分7籃板。