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香港天王劉德華來台開演唱會，民進黨立委王定宇批劉德華媚共，演唱會不值得去聽。演藝圈王牌經紀人、知名製作人邱瓈寬（寬姐）留言怒斥，「滾回去耍你的政治寶！」對此，王定宇僅表示尊重，並無多作回應，名嘴陳揮文爆料，王定宇不敢吭聲是因為曾被修理過。陳揮文在TVBS《新聞大白話》中表示，王定宇不敢嗆寬姐，是因為王定宇之前被修理過，但他不方便講什麼事情。不過陳揮文說，寬姐人面廣，各種事情都有辦法處理，王定宇會看人，如果現在是另一資深媒體人黃暐瀚開罵，王定宇早就譙回去了。王定宇擔任台南市議員時，2008年時任海協會副會長張銘清訪台，到台南孔廟參訪，王定宇到場抗議，不慎推倒張銘清，王定宇事後被判傷害罪有期徒刑4個月，繳了罰金12.2萬元。不過張銘清被推倒後，一名被封為「軍火教父」的道上大哥黃如意，邀王定宇見面，並稱中國黑道已懸賞，若王定宇不道歉，恐怕會消失在世上，黃如意還在王定宇胸口捶打兩拳，表示可以讓他走出大門了。黃如意事後接受檢方約談，否認有恐嚇王定宇。