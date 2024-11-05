香港天王劉德華來台開演唱會，民進黨立委王定宇批劉德華媚共，演唱會不值得去聽，引發爭議。精神科名醫沈政男說，民進黨基本教義派急著作怪，卻忘了劉德華的粉絲以中年以上觀眾居多，而此族群又是民進黨基本盤所在，攻擊他等於搬磚頭砸自己的家具，黨主席賴清德看了必定皺眉。為了政治立場與意識形態，連文化品味都可以被蒙蔽，酸甜苦鹹分不清楚，香甜的當成惡臭，實在太可怕了。
沈政男說，劉德華就是一個樂在工作的人，成名成功只是附帶的收穫，這在演藝圈，甚至其他行業，都是值得學習的典範。那些光會抹紅他的人，顯然就是對音樂沒興趣，講來講去就只能講政治。事實上那些政治狂熱份子，網路上的綠營打手，都是這等層次，他們除了寫政治，其他完全不懂，也沒有興趣，因為，陶醉於政治狂熱，宛如吸毒，根本容不下其他事情了。
沈政男說，九〇年代流行音樂的「香港入侵」，嚇了台灣歌迷一大跳，原來，台灣的校園民歌，以及相關流行音樂，跟人家差這麼多！在此之前，台灣歌壇就是標榜字正腔圓、四平八穩、音樂勝於口氣，然後王傑一來，開口一唱，個人特質流瀉在音符與歌詞之上，就把大家吸引過去了。
沈政男說，四大天王之後，台灣還有什麼巨星嗎？伍佰、周杰倫與五月天，都是創作歌手，劉德華之後就沒有天王歌星了，再上一個則是劉文正了。然後再看「祖國論」，事實證明，吳慷仁就是台灣最好的演員，但他只能到大陸發展，然後還要被抹紅，實在是情何以堪。
沈政男說，那些人要怎麼扯政治，是他們的愚蠢自由，問題是整個市場格局與品質，就是會受到影響，台灣的文創產業，這些年就被本土主義嚴重干擾了。明明一些不怎麼樣的文藝與影視作品，只要跟本土扯上關係，粗茶淡飯也會變成人間美味。這是一種對文化與商業市場的干預與扭曲，台灣社會不能讓這樣的惡風繼續蔓延，台灣政壇已成庸才的樂園，那些人除了罵政治，其他什麼都不懂，大家不能讓那些人主導我們的生活方式。
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沈政男說，九〇年代流行音樂的「香港入侵」，嚇了台灣歌迷一大跳，原來，台灣的校園民歌，以及相關流行音樂，跟人家差這麼多！在此之前，台灣歌壇就是標榜字正腔圓、四平八穩、音樂勝於口氣，然後王傑一來，開口一唱，個人特質流瀉在音符與歌詞之上，就把大家吸引過去了。
沈政男說，四大天王之後，台灣還有什麼巨星嗎？伍佰、周杰倫與五月天，都是創作歌手，劉德華之後就沒有天王歌星了，再上一個則是劉文正了。然後再看「祖國論」，事實證明，吳慷仁就是台灣最好的演員，但他只能到大陸發展，然後還要被抹紅，實在是情何以堪。
沈政男說，那些人要怎麼扯政治，是他們的愚蠢自由，問題是整個市場格局與品質，就是會受到影響，台灣的文創產業，這些年就被本土主義嚴重干擾了。明明一些不怎麼樣的文藝與影視作品，只要跟本土扯上關係，粗茶淡飯也會變成人間美味。這是一種對文化與商業市場的干預與扭曲，台灣社會不能讓這樣的惡風繼續蔓延，台灣政壇已成庸才的樂園，那些人除了罵政治，其他什麼都不懂，大家不能讓那些人主導我們的生活方式。