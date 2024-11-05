我是廣告 請繼續往下閱讀

綽號「阿達」的退役陸軍特戰士官吳忠達，二度赴烏克蘭參軍，當地時間10月31日部隊遭到俄羅斯軍隊砲擊，最後因傷勢過重身亡，享年44歲，成為繼曾聖光後第二位在烏克蘭戰死的台灣籍志願兵。中國也有志願兵前往烏克蘭協助俄軍作戰，2023年趙睿在烏克蘭陣亡，成為第ㄧ位被公開證實戰死的中國籍志願軍。2022年2月，俄羅斯入侵烏克蘭爆發俄烏戰爭，大批國際志願軍前往烏克蘭，協助俄軍與烏軍作戰。雙方都未公布志願軍人數，以及傷亡數量，一般相信在烏克蘭志願軍約3萬人。在待遇方面，各有說法，較常見為月薪2000歐元或3500美元。烏克蘭方面雖然歡迎志願軍協助抵抗入侵者，但不接受沒有軍警經驗者。今年出版「我不做英雄：一個台灣人在烏克蘭的戰爭洗禮」一書的陳晞，先前曾在法國外籍兵團任職。2022年11月4日在烏東地區與俄軍交戰時陣亡的曾聖光，曾在國軍服役；吳忠達則曾在陸軍特戰指揮部服役。儘管政府不鼓勵前往烏克蘭，但在曾、吳兩人陣亡後，目前仍有6名台灣人在烏克蘭志願軍團中。雖然兩岸都有志願軍前往烏克蘭參戰，但由於中國是俄羅斯的盟邦，因此烏克蘭也不接受中國籍加入烏克蘭自願軍團。2023年11月在新普羅科皮夫卡陣亡的中國籍志願軍趙睿，他從小沈迷於抗日文學，2013年曾參與緬甸內戰，2023年9月與周志強持旅遊簽證搭機前往莫斯科，在莫斯科的徵兵站報名後通過體檢後，隨即前往莫斯科郊外的先鋒訓練營，展開為期15天的軍事訓練。2023年11月29日，趙睿和周志強所在的部隊前往新普羅科皮夫卡的前線，遭遇烏克蘭的無人機襲擊，趙睿被無人機投擲的炸彈給炸死，享年38歲。周志強則是腿部遭炸斷多處負傷，最終爬回俄軍營地幸存。趙睿生前曾表示，俄羅斯的志願軍中曾有約100名來自中國的志願軍。不過，香港媒體報導，目前在協助俄羅斯作戰的中國籍志願軍僅剩10幾人。由於兵源不足，俄羅斯與烏克蘭都徵招囚犯上戰場以換取假釋，俄羅斯除了與國際知名的瓦格納傭兵集團合作外，美國與北約近期也證實北韓派遣了1萬名志願軍，西方國家則是透過強化軍援協助俄羅斯抵抗侵略。