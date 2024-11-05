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美國總統大選於今（5）日開放投票，超級強國領導人即將揭曉，對此政經評論員吳嘉隆表示，川普的工作是對付壞人，所以要講一些狠話，讓壞人真的被嚇到，不敢輕舉妄動；而拜登是好人，結果壞人都不怕他，想要追求和平的拜登，卻到處都碰上戰爭，很多台灣人以為與人為善，自然就會有和平與安全，這想法大錯特錯，結論是在對付土匪時，需要的是具有軍人性格的川普，而不是具有政客性格的拜登。吳嘉隆表示，川普的工作，是去對付壞人，讓壞人不敢做壞事，所以要講一些狠話，讓壞人真的被嚇到，不敢輕舉妄動。這麼一來，川普就不用真的去耍狠；而拜登是好人，好好先生，結果壞人都不怕他，都覺得不利用這個時候狠狠幹一票，那更待何時？結果想要追求和平的拜登，卻到處都碰上戰爭。吳嘉隆說，這對台灣意味著什麼？如果對方是君子、是好人，那麼台灣的妥協，有可能換到對方的善意回應。但如果對方是小人、是土匪性格，那麼台灣的妥協，絕對是換到對方的得寸進尺，步步進逼，結果是越妥協，越糟糕。吳嘉隆認為，問題不在台灣，還是在於跟誰打交道？對方是怎樣的性格？怎樣的策略？很多台灣人以為，好好做人、與人為善，自然就會有和平與安全，這種想法太天真，也是大錯特錯，因為對方跟你根本不是同一種人。最後吳嘉隆說，結論是當在對付土匪的時候，需要的是具有軍人性格的川普，而不是具有政客性格的拜登。