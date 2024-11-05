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▲國民黨立委羅智強公布反廢死民調。（圖／羅智強辦公室提供）

由國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今（5）日發布攸關廢除死刑的最新民調。調查顯示，有82.7%的受訪者反對廢除死刑，僅有12%表示支持；此外，對於立法院修憲限制大法官釋憲權力？有57%贊成、31.1%不贊成；至於至於是否認同2026全國性選舉時，同步舉行「反實質廢死公投」，贊成比例65.8％、不贊成28.8％。根據民調結果指出，針對「廢除死刑」，有高達82.7%的受訪者表示不贊成廢除死刑，僅有12%表示支持，另有5.3%未表態。同時，針對「大法官釋憲實質廢死」，80.5%的民眾反對，僅12.3%表示支持。另外，對於提高死刑門檻的議題上，64.9%的受訪者不贊成立法院應修法以提高死刑適用門檻。至於「有人主張，立法院應該提出修憲案，限制大法官不能用憲法解釋決定死刑存廢或實質廢死，請問您贊不贊成?」，57.0%的民眾表示支持修憲，31.1%不支持，11.9% 未表態。民調也問到「有人主張在2026全國性選舉時，同步舉行『反實質廢死公投』，呈現最新民意，請問您贊不贊成這種作法?」，數據顯示65.8%受訪者贊成，僅28.8%不支持，5.4%未表態。本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國18歲以上的成人進行電 話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自113年10 月14日至17日，共成功訪問1,081份有效樣本，資料依照全國18歲以上之性 別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95% 的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。