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NBA美國職籃曼菲斯灰熊今(5)日前進客場踢館布魯克林籃網，此戰儘管灰熊隊一哥Ja Morant在比賽過程中，2度上演超高難度的「360度轉身上籃」，震驚現場轉播單位，且菜鳥中鋒周志豪(Zach Edey)也攻下生涯新高25分，但，灰熊也無緣季後賽大門。本季Morant則是傷癒歸隊，並要試圖帶隊再次殺進季後賽，他今日在面對籃網隊的比賽上，在第二節先是躲過Nic Claxton的封阻，上演一記超高難度的360度轉身上籃。隨後Ja Morant在第三節剩下8分55秒時，他再度上演一次相當精彩的360度轉身上籃美技，只見Morant在接獲隊友傳球後，直接殺入到進禁區，原本要暴扣籃框的他，為了閃避對方Cameron Johnson的防守，而本場比賽雙方一路廝殺至比賽最後時刻，籃網在比賽剩下1分鐘時靠著Dorian Finney-Smith的致勝三分球，以及後衛Dennis Schroder關鍵上籃鎖定勝局，加上對手Santi Aldama的最後一擊沒能投進，此戰灰熊一哥Ja Morant全場共出手22投10中，攻下25分5籃板9助攻，；至於日籍控衛河村勇輝此戰則是遭到DNP，沒有獲得出賽機會。