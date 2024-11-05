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美國總統大選進入決勝時刻，共和黨候選人川普前往搖擺州密西根州展開最後衝刺，儘管外頭仍飄著小雨，仍不減眾多支持者熱情前往聚集，不過隨著大選日期接近，投票當日的天氣也成為關注焦點，外界尤其關注是關鍵搖擺州的天氣狀況是否會因此影響投票率。根據美媒報導，投票日當天七大搖擺州的天氣狀況各不相同，從天氣預測來看，搖擺州當中的密西根州、威斯康辛州等地將出現降雨，其中威斯康辛州的天氣預計最為惡劣，可能影響選民的投票率。密西根州南部將面臨雷雨天氣，溫度約在10至26度間，威斯康辛州則整日濕冷，溫度在10度以下，而亞利桑那州等川普相對有利的地區則天氣乾燥，適合投票。密西根州第2大城大急流城（Grand Rapids）是川普2016年和2020年競選活動的壓軸，這次他在選前再度回到這個地方，預計將在週二（5）深夜向人群發表談話，儘管外頭已經在飄著雨，但活動地點外從一早就出現排隊人潮，川普的支持者們熱情湧入現場，就算要等到晚間6時30分後才能進入也不在意。