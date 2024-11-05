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美國總統大選於今（5）日開放投票，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗與共和黨候選人、前總統川普民調不相上下，最後誰將入主白宮難以預測。淡江大學戰略所副教授黃介正透露，民主黨高層預測川普會當選，黨內也相當擔憂，且他自己也感覺到，親民主黨學者們的無奈、焦慮，鬥志好像在往下沉。黃介正日前在節目《TVBS文茜的世界周報》與主持人陳文茜談論美國大選選情，被問到連在華府的民主黨高層都預測川普會當選？他表示確實如此，近2週不僅看到川普支持度領先、《華盛頓郵報》表態不替任何候選人背書，且近期不少美國智庫團體來台，通常這些智庫學者多支持民主黨，從他們的眼神及口吻中，可以感覺到他們的無奈和焦慮，自己也有感受到整體氛圍好像鬥志在往下沉。陳文茜提到，看到支持民主黨的美國史丹佛大學政治及社會學教授戴雅門（Larry Diamond）在《外交》雜誌（Foreign Affairs）撰文，從文章可看出戴雅門非常沮喪，因此詢問黃介正，學者們是不是覺得賀錦麗打不起來？黃介正回答沒錯，他們認為賀錦麗「勢扳不過來」。