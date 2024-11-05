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▲立委王定宇批劉德華是「媚共藝人」，前立委陳學聖批搞意識形態會嚇跑中間選民。（圖／翻攝自陳學聖臉書）

▲三立集團贈花籃，助劉德華演唱會圓滿成功。（圖／翻攝自臉書全民日爆）

天王劉德華來台開唱，但卻被民進黨立委王定宇抨擊「媚共藝人」，民進黨政策會執行王義川也批經典歌曲《中國人》有統戰疑慮，引發輿論炸鍋。對此，前立委陳學聖表示，若民進黨像王定宇、王義川之流，所有事都要扯上政治，都要扯上反中，都要顏色審查，民進黨年輕、中間選民就會不斷流失。陳學聖臉書發文指出，民進黨應該多幾個王定宇、王義川。1日晚間去看了劉德華的演出，直覺就是民進黨若不斷逢中必反、政治膝蓋反應，就不要怪年輕、中間選民繼續流失。陳學聖表示，有一幕，是劉德華和現場觀眾互動。華哥說自己過60，出道40年，想問今天來的大家是幾歲？「結果明顯看得出來，30~50女性居大多數，而且都是聽華哥的歌長大，他的歌充滿了許多人的記憶，有喜悅、有憂悲、有歡唱、有隱啜，這是純然的愛，純然的追隨。就是沒有任何一絲點政治的味道。」陳學聖批評，但若民進黨像王定宇、王義川之流，所有事都要扯上政治，都要扯上反中，都要顏色審查，你等著看，民進黨年輕、中間選民就會不斷流失。因為民進黨離民眾會愈來愈遠，不知道民眾的心在想什麼。「不過就是一場開心的音樂會，幹嘛搞的那麽烏煙瘴氣！！！」陸委會主委邱垂正上週五表示，經查劉德華並沒有傷害台灣的言論，只要依法申請、獲准許可的陸港澳藝人，沒有傷害台灣的立場尊嚴，都歡迎來台做藝術表演與交流。邱垂正今日在立院聯訪時再度被問到王定宇、王義川批評劉德華，是否是胡亂開砲？邱垂正回應表示，這一題他已經回答過。娛樂圈大姐大「寬姐」邱瓈寬忍無可忍，在王定宇的臉書下留言直球對決，怒批「你他X是妒恨人家長的比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才剛滾回去耍你的政治寶！舔你的綠X眼！少在那找藝人說事，尤其是找優質藝人說事，我X！」對此，王定宇則是低調表示尊重。另外，有民眾在臉書社團「民眾日爆」po出三立集團董事長張榮華送給劉德華，祝賀演場會圓滿成功的花籃。網友紛紛在下方留言「三立怎麼可以送花籃給中國人，塔綠班會不開心喔」、「王膝知不出來譴責一下三立媚共嗎」、「張董有想過湧言會的感受嗎」、「三立送花給中國人耶」。