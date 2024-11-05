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明年度中央政府總預算案延宕，卡關至今，民進黨今（5）日召開記者會呼籲，桃園市的6位立委，切勿一邊阻擋中央補助桃園的經費，一邊卻享受補助所帶來的建設成果，為了桃園的發展，應儘速讓總預算交付審查，才是正途。民進黨今由發言人吳崢、桃園市議員彭俊豪、劉仁照、許家睿共同召開「只顧政爭不顧民生，藍白惡卡總預算——桃園篇」記者會，呼籲國民黨籍桃園市立委停止無意義的政治惡鬥，儘速推動總預算進入實質審查，切勿犧牲桃園市民權益。吳崢指出，近期全台各縣市的地方議員不斷發聲，呼籲地方建設、災防需求等新興計畫，亟需中央總預算來提供資源，面對基層這麼多的迫切需求，藍白兩黨立委卻仍執意杯葛，拒絕讓總預算付委進入實質審查；他呼籲在野黨停止政治空轉與惡鬥，儘速將總預算付委審查，回應人民需求。吳崢說明，中央對桃園的經費挹注顯著增加，從2015年馬政府時期的320億元，到明年度預算規模即將增至720億元，增幅達400億元，成長超過一倍，顯見民進黨政府不論誰在桃園執政，都持續支持桃園的發展，不過，若總預算最終無法通過，這些對桃園的挹注將化為泡影，建設也將停滯不前，目前桃園立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲及邱若華皆為國民黨籍，呼籲這些桃園藍委切勿再杯葛總預算，讓桃園的建設計畫不因政治惡鬥而延宕。彭俊豪批評，魯明哲一方面舉辦地方考察，卻一方面阻擋中壢車站改建的1億7千萬元預算，而萬美玲自詡是教育第一名立委、積極爭取桃園教育經費，卻出手六次阻擋總預算，包括「2030雙語政策計畫」的1億2800萬元，以及「遠距教學智慧網路」的1011萬元經費。劉仁照指出，桃園市立委呂玉玲早在2015年時，曾在地方強調石門水庫淤積嚴重，並表示會積極向中央爭取清淤經費，然而，如今卻是她親手擋下中央給予桃園「石門水庫防淤隧道工程計畫」的5億9400萬元預算。劉仁照說，身為桃園市立委的涂權吉，選區範圍含括整個桃園的農漁業重鎮，過去向地方承諾會爭取農漁業發展經費，然而，中央為農業和農村建設所提供的1億9800萬元，包括桃園青農計畫、農田水利灌溉系統升級和漁業基礎建設等經費，卻也被涂擋下。劉仁照批評，桃園市長張善政一再宣稱這些經費是他的努力爭取來的，但桃園六席國民黨立委卻在中央持續阻擋市府所需的預算，忽視了230萬桃園市民的需求。許家睿表示，桃園市的六位立委拒絕審查預算，他呼籲市民一起「協尋」這些立委，不要成為「薪水小偷」；他指出，過去在議會任職的立委牛煦庭，曾經多次針對台一線省道的邊坡崩塌問題要求改善計畫，但如今，牛煦庭卻為了政治鬥爭阻擋了這筆關乎桃園用路人安全的預算。