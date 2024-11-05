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2024美國總統大選將於美國時間5日(台灣時間6日)舉行，選情戰況激烈，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗在搖擺州差距極近，選戰最後關頭任一群體的投票意向都將是關鍵。外媒盤點出三種在民調上難以判別或未參與民調的選民，會是這次左右大選的關鍵。川普在2016年和2020年大選的得票率，都遠勝民調所預估，除了川粉對民調機構抱持持謹慎態度之外，部分川粉未表達投票意向，在2016年，民主黨希拉蕊拿到的全國普選票比川普多了300萬票左右，但許多搖擺州都以些微差距輸掉，部分民調專家當時檢討後認為，預測失準的其中一個原因是各地有「害羞的川普選民」（shy Trump voters）。華爾街日報卻認為，這次大選情況正好相反，民主黨人士指出，在某些社群之中，對川普的支持態度和方式相當強勢，導致今年一些不支持川普的選民可能不願表達，尤其是女性，形成「害羞的賀錦麗選民」（Shy Harris voters）賀錦麗陣營的民調專家更稱，有時登門進行實體民調時，丈夫往往不讓妻子與調查人員交談，可能低估賀錦麗的實際得票。民主黨廣告製作人普特南（Mark Putnam）說，雖然沒有直接的證據，「有很高比例的女性選民不只向身邊重要的人隱瞞自己打算投給賀錦麗的想法，對民調機構也保密」。不過，民調也有可能再次低估了川普的支持率，根據《紐約時報》/錫耶納學院周日發布的搖擺州民調顯示，白人民主黨人參加民調的比例，比白人共和黨人來得更高。美國選民在選舉時須先登記才能完成投票，大多數選民都已早早登記，不過，美國有部分州是允許選民在正式投票當天才去登記並投票，包含威斯康辛州、密西根州、內華達州等三個搖擺州。這些最後一刻才表達投票意向的選民，很可能被民調忽略，因為民調人員較難接觸到這些選民，報導以2020年威斯康辛州為例，投票當日登記選民就多達6.8萬人，拜登（Joe Biden）當年在該州也只不過贏2萬多票左右，顯見足以影響結果。事實上，這次美國大選除了川普與賀錦麗之外，仍有一些獨立參選者出來競選，包含8月宣布退出選戰並轉向支持川普的小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、自由意志黨（Libertarian Party）奧利佛（Chase Oliver）、綠黨史坦（Jill Stein）。儘管小甘迺迪宣布退選，但他的名字仍在部分州的選票上，本月2日公布的一項愛荷華州民調顯示，小甘迺迪雖退選，仍可能有3%的票投給他，綠黨候選人史坦被認為會瓜分少數賀錦麗選票，這在搖擺州將可能成為選戰關鍵。