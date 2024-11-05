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美國總統大選將在美東時間5日(台灣時間6日)進行，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗在選前頻頻到搖擺州造勢，候選人必須獲得至少270張選舉人票，才能勝選，在紅州與藍州態勢明顯的情況下七大搖擺州共93張選舉人團票成為大選決戰關鍵。美媒華爾街日報提到，美國多數州的選情皆可預測，藍州或紅州翻盤的機率非常低，賀錦麗基本盤大約有226張選舉人票，川普則有219張。華爾街日報分別整理出賀錦麗和川普的在搖擺州之中，各自的勝選可能組合，預測他們分別拿下哪幾州，獲得幾張選舉人票，就有可能勝選。結果得出，賀錦麗總共有20種可能的贏法，川普總共也有21種不同的贏法；值得注意的是，賀錦麗的所有贏法之中，其中有55%贏法必須拿下密西根州、喬治亞州、北卡羅萊納，此外，亞利桑那州、威斯康辛州和被視為重中之重的賓州則佔50%。川普的贏法之中，有71%的贏法須贏下賓州，接下來的占比是密西根州62%、亞利桑那州57%、喬治亞州57%和北卡羅來納州57%，意味著川普若要勝選，贏下賓州是最為必要的，尤其是賓州有19張選舉人票，是搖擺州之中最多，對於基本盤稍落後的川普來說，顯得格外關鍵。