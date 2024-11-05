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近來人事案紛擾頻傳，包括台灣金聯董座無預警遭撤換，以及中油卸任董事長李順欽拒出席交接典禮，對此綠委邱志偉今（5）日於立法院質詢時表示，相信行政院長卓榮泰用人程序與操守，一定都有嚴謹的標準，而公務人員上台下台是稀鬆平常之事，為何卻在下台後爆出不平之鳴，當中一定有特殊原因或溝通不良，對此卓榮泰回應，深刻自我反省檢討當初是否有思慮不周的地方。對於近來人事案紛擾頻傳，邱志偉表示，疑人不用、用人不疑，相信卓內閣用人程序與操守，一定有一個嚴謹的標準，稱卓榮泰是仁義之人，用人唯才、適才適所，為國家未來思考最好的人選。卓榮泰回應，從520以來所籌組的內閣團隊，找的都是各領域的人才。邱志偉說，人事權是行政權一部分，公務人員上台下台，是稀鬆平常之事，為何卻在下台後爆出不平之鳴，一定有特殊原因或溝通不良，如果溝通良好，讓卸任的人有更多的理解，就不會有這麼多的誤會，大家都應要尊重行政權中的用人權，適才適所、用人唯才，相信是用人的唯一標準，希望政府要跟社會做更多溝通跟說明。對此卓榮泰回應指出，深刻反省檢討思慮不周之處。