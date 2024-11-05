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▲電影中，金高銀（左）跟魯常泫是認識多年好友，因為某件事而同居，關係漸漸產生變化。（圖／車庫娛樂）

▲《在熙的男，朋友》11月8日在台上映。（圖／車庫娛樂）

南韓愛情片《在熙的男，朋友》由《破墓》製作團隊打造，《孤單又燦爛的神－鬼怪》金高銀攜手《柏青哥》魯常泫（又譯：魯尚炫）共演，片中2人從朋友變情人，同居過程充滿喜怒哀樂，許多觀眾紛紛感動推薦：「這是我心中最棒的愛情電影！」、「沒想到能從商業電影中獲得如此強烈的安慰和感動！」、「我也想活得像他們一樣」。《在熙的男，朋友》敘述隨心所欲的在熙（金高銀 飾），和習慣與世界保持距離、對學業和女人都不感興趣的興秀（魯常泫 飾）展開同居生活，2人以自己的方式追求愛的故事。對於飾演的「在熙」，金高銀表示：「很開心第一次接演和自己同歲的角色，在飾演『在熙』時，我心想為何自己當時沒像她那樣盡情的玩樂呢，很羨慕她，在扮演她時，我也因此獲得滿足。」金高銀也說「在熙」是常被一些人討厭、誤會的人，她為了不讓這個角色看起來太單純，就將詮釋重點放在能好好展現她內心的模樣。魯常泫飾演想隱藏真實自我的「興秀」，對於這個角色，他表示：「因為自己的祕密和特性所引起的傷痛與內心的事物，藉由『在熙』而獲得力量，有所成長、鼓起勇氣的模樣真的很棒，我很喜歡。」魯常泫也透露和金高銀的第一場戲，是在「在熙」家中吃了一口泡麵後，彼此眼神交換、去拿燒酒的場景，「我們眼神交換的瞬間，就覺得彼此的默契很好，也因此確信之後都能保持這樣的默契繼續拍攝」。金高銀在《在熙的男，朋友》中飾演「只活在當下的具在熙」，她不看任何人臉色，如果沒錢就賣掉摩托車去喝酒，是忠於本能的人物。而金高銀最羨慕「在熙」的一點就是，她和「興秀」之間的友情。內向的金高銀和魯常泫為了變熟，在電影開拍前就常一起喝酒、去夜店場勘，金高銀表示：「為了提前熟悉電影中的夜店場面，我們好像去了2、3間夜店，甚至還一起跳舞。下次見面時，如果對彼此又開始小心翼翼，就會提醒對方這樣好像不行，已經都看過對方跳舞了，無法再回頭了！」兩人因此變的越來越熟，在電影開拍後就比較沒壓力，而且為了讓彼此的演技默契更好，金高銀甚至約平常不吃早餐的魯常泫一起吃早餐，連午餐、晚餐都一起，過程中無話不談。原 作：《在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸》導 演：李彥禧編 劇：金那們語 言：韓文片 長：118分鐘主 演：金高銀（飾演：在熙）、魯常泫（飾演：興秀）上映日：2024年11月8日