我是廣告 請繼續往下閱讀

▲運動後來杯鮮乳，增強體力讓運動計畫更持久！（圖／瑞穗鮮乳提供）

▲瑞穗鮮乳連續八年獲得世界品質金獎，嚴格控管每瓶鮮乳，讓消費者喝得營養、健康又安心。（圖／瑞穗鮮乳提供）

流傳千年的超級食物從古至今，鮮乳一直是我們餐桌上不可或缺的飲品之一。無論是古老的歷史記載，還是現代科學研究，鮮乳憑藉豐富的營養成分，成為世代相傳不可或缺的選擇。蘇美文明時，鮮乳是生活必需品。為人們提供了豐富的營養，並延伸出多樣乳製品以便於長期保存在古希臘，有《醫學之父》之稱的希波克拉底也在醫學著作中強調了鮮乳的營養價值，可以幫助身體虛弱的人們恢復體力，增強體質，成為了貴族和士兵們的重要食物之一。蒙古軍隊在征戰歐亞大陸時，鮮乳及其發酵製品為士兵提供了重要的能量補給。提供長時間所需的體力，使蒙古軍隊得以橫越遼闊的土地，展開史詩般的遠征。從古至今，鮮乳被視為重要的營養補充來源，這一點也在現代科學中得到了再度驗證。現代研究證實，鮮乳成分中包含優質蛋白質、鈣質及多種維生素，對幫助骨骼正常發育具有顯著的助益。無論是古代貴族和士兵的必需品，還是如今我們日常生活中不可或缺的食物，鮮乳始終扮演著提供營養的重要角色。不論是作為早餐的飲品搭配，還是運動後的營養補給，鮮乳始終是理想的健康選擇，真正稱得上是「古今皆讚」的超級食物。許多人認為只有成長期的孩童或老年人需要補充鈣質。但事實上，現代調查顯示，台灣有超過九成民眾鈣質攝取不足，鮮乳中含有理想的鈣磷比，易於人體吸收。每天一杯鮮乳，不僅有助於骨骼正常發育，還能讓你擁有充沛的活力。如今，鮮乳已是家庭必備的營養飲品，不僅能方便地從巷口超商購得，每一滴鮮乳更是經過層層把關，品質有保證。瑞穗鮮乳數十年來致力於提升生乳品質，達到優質A級乳標準，從牧場到你的餐桌，每個環節都經過嚴格監控，包括牛隻的健康、高達1039項以上的檢測等，都確保了每一瓶鮮乳的安全與新鮮。透過365天無間斷的冷鏈配送，瑞穗鮮乳能保留鮮乳的天然風味，同時為每一位消費者帶來健康的保障。在政府推動「班班喝鮮乳」政策下，瑞穗鮮乳持續運用既有超過500輛合格冷藏配送車輛及50個冷鏈7℃配銷的營業據點，深入偏鄉和離島，穩定供應新鮮鮮乳至貢寮、新竹尖石鄉、高雄桃源鄉、金門等地，讓更多偏遠地區的孩子們也能享有營養支持，將優質鮮乳送達每一處需要的地方，幫助小朋友的健康成長。備註：鮮乳的好壞關鍵在於「生乳」的品質。生乳會根據「體細胞數」來分級，數字越低代表牛更健康、環境更乾淨，生乳的品質就更優！根據生乳評級標準只有體細胞數低於30萬/ml的生乳才能被稱為A級乳瑞穗鮮乳已連續八年榮獲世界品質評鑑Monde Selection金賞與比利時風味絕佳獎章，讓台灣的鮮乳在國際舞台上脫穎而出。它不僅代表了台灣乳品的卓越品質，更帶著台灣之光的驕傲，為你的每一天注入活力與營養。從蘇美文明，、古希臘到蒙古軍隊的推崇，再到現代科學的支持，鮮乳的價值跨越了歷史時空，在人們的日常生活中發揮著重要作用。每一杯鮮乳，都是古老智慧與現代營養的完美呈現。每天飲用一瓶榮耀國際的瑞穗鮮乳，不僅補充營養，更讓我們保持健康與活力，迎接精彩的每一天。