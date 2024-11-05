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2024美國大選已開始投票，民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普選情緊繃，引起外界關切。對此，關注美國選舉的律師葉慶元今（5）日直言，誰拿下賓州，誰就可以當選下屆美國總統，「老番顛能不能再登顛峰呢？」美國選舉將在台灣時間6日進行開票，根據《CNN》最新民調顯示，川普及賀錦麗，2人支持度皆為47%打平，選情相當緊繃。對此，葉慶元在臉書寫下關於美國選舉的預測，他說，最新民調顯示，本來預計川普穩穩拿下的愛荷華州（Iowa），賀錦麗居然領先3%，雖然不影響川普在選舉人票上領先的大局，但的確縮小了領先的差距，兩人只差5票了。葉慶元提到，內華達、亞利桑納、喬治亞、威斯康辛、密西根、賓州，這幾州差距實在有限，且郵寄選票的選民部分也不在民調的範圍內，所以都還有變數。葉慶元直言，他認為「得賓州者得天下」誰拿下賓州，誰就可以當選下屆美國總統，「老番顛能不能再登顛峰呢？（拭目以待）」。