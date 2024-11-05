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立法院長韓國瑜今晚6時召集朝野協商，討論「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」是否能送院會表決付委。稍早韓國瑜裁示，「114年度中央政府總預算案」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」提議均保留送院會，將於稍後7時40分進行表決。經過約一個半小時的黨團協商，韓國瑜稍早進行三點裁示，首先，為立法、行政兩院和諧互動，針對原住住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，於11月7日（星期四）以前，由行政院院長邀請本院在野黨黨團、執政黨黨團會面，表示處理上開預算解決方案及誠意。韓國瑜續指，第二，各黨團同意有關「114年度中央政府總預算案」之各項提議均保留送院會依提案先後順序進行處理。韓國瑜再指，第三，各黨團同意有關「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」之各項提議均保留送院會依提案先後順序進行處理。稍後將於晚間7時40分至院會表決。最後藍綠白三黨幹部達成共識簽名，讓韓國瑜開心高喊，「和諧互動，你儂我儂！」