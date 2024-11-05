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立法院長韓國瑜稍早在朝野協商中裁示，要求行政院長卓榮泰7日前邀請朝野黨團會面，討論預算解局方案，有關「114年度中央政府總預算案」、「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」提議均保留送院會。經過表決後，藍白版本提案通過，總預算今日付委又落空，將待8日院會續戰。經過約一個半小時的黨團協商，韓國瑜稍早裁示，針對原住住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，於7日以前，由卓榮泰邀請本院在野黨黨團、執政黨黨團會面，表示處理上開預算解決方案及誠意。並於稍後院會中表決各黨團提案。根據民進黨團提案，114中央政府總預算案，交財政委員會依分配表及日程審查。國民黨團與民眾黨團則分別提案，但提案內容類似，均為114年中央政府總預算案，未依法編足的2萬元禁伐補償，健保點值、公糧收購等主決議，相關預算經費，行政院應比照應110年12月5日案例，「101年度中央政府總預算案，增列163億」，行政院應就上述三項涉及相關法律規定及決議重新檢討，於11月7日前修正總預算案，未函送立院前，暫緩付委審查。最後表決結果出席106位，贊成58位，反對48位，最終藍白黨團提議通過，行政院就禁伐補償、公糧收購以及健保點值，重新檢討預算，於7日前修正中央政府總預算，未函送立院前，暫緩付委審查。等於總預算今日無法付委。至於「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，民進黨團、民眾黨團皆提案付委審查，最終在出席委員全數同意下，前瞻第五期預算成功付委審查。