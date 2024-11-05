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2024美國總統大選於各州當地時間5日登場，投票活動已經起跑，這次美選可能是史上最膠著的一次選戰，民眾關心川普（Donald Trump）或賀錦麗（Kamala Harris）誰能笑著入主白宮，不過也要提醒，投票日即時更新的初步開票結果很可能有誤導性，選戰真正勝負還是要等到幾個搖擺州戰場底定才能揭曉。根據《路透社》報導，由於幾個關鍵搖擺州的開票規定各不相同，全美的初步開票結果很可能無法表現出誰將獲勝。類似的情況在2020大選就曾發生，川普在初步開票階段居於領先，但隨著郵寄選票陸續開出，結果是拜登獲勝。報導指出，這次大選在賓州、密西根州和威斯康辛州，有可能再度出現川普初步開票領先結果被翻盤的「藍色逆轉」。同時，北卡羅萊納州和喬治亞州有可能出現相反版本，上演賀錦麗初步開票領先卻被翻盤的「紅色逆轉」。這是由於各州開票規定不同，有的州先計算投票日當天現場投票的選票，有的州先計算提前投票以及郵寄選票。另外，《Axios》報導也提醒，今年提前投票以及郵寄選票的人數低於2020大選，加上川普也鼓勵支持者提前投票，因此實際情況未必會和上次大選一樣。但是最重要的是，初步開票結果與最終結果假如出現差距，也並非選舉舞弊的證據，只是各州規定不同使然。