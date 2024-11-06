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▲銀杏颱風最新路徑各國預測一致，將轉西行不侵襲台灣。（圖/中央氣象署）

▲週五至下週二，颱風外圍雲系影響，北海岸、北部山區以及東半部地區仍要注意較大雨勢。（圖/中央氣象署）

銀杏颱風各國路徑一致了！氣象專家吳德榮今（6）日表示，中度颱風銀杏西行不會侵襲台灣，秋颱的「共伴效應」也偏弱，根據最新各國官方預報路徑也幾乎一致，今天以及明天的天氣轉乾，僅北部、東北部有局部短暫陣雨。吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，銀杏颱風在呂宋島東北方即將轉西，吳德榮說，，不確定性進入南海後再加大，，秋颱的「共伴效應」也偏弱。吳德榮表示，，背風面以及東南部都是晴時多雲的天氣，不過仍要注意早晚溫差。吳德榮說，從週五至下週二，這時候北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，各地氣溫略回升；