銀杏颱風各國路徑一致了！氣象專家吳德榮今（6）日表示，中度颱風銀杏西行不會侵襲台灣，秋颱的「共伴效應」也偏弱，根據最新各國官方預報路徑也幾乎一致，今天以及明天的天氣轉乾，僅北部、東北部有局部短暫陣雨。而銀杏颱風最靠近台灣的時間為週五（8日），北海岸、北部山區以及東北部仍會有局部較大雨勢要注意。
銀杏颱風轉西行不侵台！各國預測路徑一致了
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，銀杏颱風在呂宋島東北方即將轉西，預計在今天、明天通過呂宋島北端近海，週五進入南海，週六起轉西南西，接下來的路徑不確定性（紅框）處會再加大。
吳德榮說，根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，銀杏颱風個別模擬路徑已全轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部進入南海，其系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島北部近海，不確定性進入南海後再加大，模擬路徑已經不侵台，秋颱的「共伴效應」也偏弱。
銀杏暴風圈最近台灣時間！下波變天時間出爐
吳德榮表示，今天、週四東北季風都略轉乾，僅有北海岸、大台北東側、東北部有局部雨；東部偶有局部短暫陣雨，背風面以及東南部都是晴時多雲的天氣，不過仍要注意早晚溫差。
而週五台灣東側的水氣因為銀杏颱風而漸增，這同時也是銀杏颱風暴風圈最接近台灣的時刻，預估距離恆春大約120公里，距離發布海警的警戒線只差20公里掠過。吳德榮說，從週五至下週二，這時候北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，各地氣溫略回升；北海岸、大台北山區及東半部偶爾會有局部較大降雨的機率，應注意。
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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，銀杏颱風在呂宋島東北方即將轉西，預計在今天、明天通過呂宋島北端近海，週五進入南海，週六起轉西南西，接下來的路徑不確定性（紅框）處會再加大。
吳德榮說，根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，銀杏颱風個別模擬路徑已全轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部進入南海，其系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島北部近海，不確定性進入南海後再加大，模擬路徑已經不侵台，秋颱的「共伴效應」也偏弱。
銀杏暴風圈最近台灣時間！下波變天時間出爐
吳德榮表示，今天、週四東北季風都略轉乾，僅有北海岸、大台北東側、東北部有局部雨；東部偶有局部短暫陣雨，背風面以及東南部都是晴時多雲的天氣，不過仍要注意早晚溫差。
而週五台灣東側的水氣因為銀杏颱風而漸增，這同時也是銀杏颱風暴風圈最接近台灣的時刻，預估距離恆春大約120公里，距離發布海警的警戒線只差20公里掠過。吳德榮說，從週五至下週二，這時候北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，各地氣溫略回升；北海岸、大台北山區及東半部偶爾會有局部較大降雨的機率，應注意。