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美國總統大選開票作業今（6）陸續進行，在各州陸續開出最新選票之際，共和黨候選人川普（Donald Trump）正在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行開票晚宴，身旁聚集了他的競選夥伴范斯、少數高階金主、家人親友和支持者們，全球首富馬斯克（Elon Musk）也被認為晚間將前往現場共度開票夜。知情人士告訴《CNN》、《紐約時報》，川普稍早現身海湖莊園與現場正在觀看開票結果的支持者們進行了簡短的交談，他身穿經典深色西裝、紅色領帶，並在短暫露面後隨即離開，川普的競選團隊則說看到今晚從維吉尼亞州傳來的開票數字時，他們感到更有信心了，但現在還不是慶祝的時間，眾人仍密切關注賓州和密西根州開票結果。在這個重要的一夜，全球首富馬斯克也並未缺席，這名「鋼鐵川粉」於本次選戰扮演關鍵角色，不僅透過自家社群媒體「X」平台狂替川普拉票，更投入超過1.19億美元捐款給支持川普的政治行動委員會美國PAC。當地時間週二晚間，馬斯克也在X平台上表示，自己已在南德州星鏈基地投票完畢，隨即將前往海湖莊園與川普、范斯等人一同看開票進展，他說川普團隊充滿幽默感，很會說笑話，川普本人還經常調侃自己。馬斯克今年積極利用X平台推動川普的競選活動，甚至以「#VotedForTrump」為主題，展現了大膽的選擇。在X平台的趨勢頁面，川普的形象以動畫形式出現，號召年輕男性選民支持川普。