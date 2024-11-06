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▲紅隼火箭彈彈體。（圖／NOWnews資料照）

美國總統大選選情激烈，今（6）日進行投開票，在全球高度關注之際，陸軍首度公開首梯一年期義務役役男射擊紅隼火箭彈鑑測畫面，展現訓練成果與自我防衛決心。為使國人瞭解一年期義務役基地訓練成果，陸軍於今日邀請媒體至位於台南的南測中心採訪役男「基地戰力鑑測」實況。陸軍司令部表示，首梯一年期義務役役男，自9月16日起分於南、北測考中心展開為期13週的基地訓驗，期間以實彈測考方式，實施野外行軍宿營、連、營綜合戰鬥教練、各式武器（火砲）射擊訓練，使完訓部隊具「執行戰備」及「地面防衛作戰」能力。陸軍司令部指出，因應兵役政策調整，國防部自113年起恢復徵集1年期義務役，役男於入伍後首先需接受完整8週入伍訓練課程，並於結訓後分發部隊服役，續服44週部隊實務訓練，進一步接受完整的駐地、專精、基地及聯合演訓等訓練。其中，基地訓練區分為「普測」、「戰力射擊與鑑測」及「作戰計畫暨戰備任務鑑測」3階段；「普測」階段主要藉各項專長測項及簽證，驗證官兵專業專長戰力；「戰力射擊與鑑測」階段則結合防衛作戰想定狀況，誘導部隊實施實彈射擊；「作戰計畫暨戰備任務鑑測」階段，則於部隊戰術位置，依「實地、實作及實練」方式訓測，俾提升部隊整體防衛作戰能力，達「戰訓合一」目標。陸軍進一步指出，今日「基地戰力鑑測—紅隼火箭彈實彈射擊」，主要驗證官兵反裝甲武器射擊成效，使役男更加熟稔新式武器操作，提升部隊不對稱作戰能力，落實實戰化訓練目標。射擊前，義務役反裝甲兵至步兵學校受訓取得紅隼火箭彈證書，續於駐地及專精期間持恆訓練；簽證合格後，役男將於「戰力射擊與鑑測」階段，實施反裝甲武器射擊。陸軍強調，強化義務役訓練攸關國軍後備戰力的提升，而精實訓練更是奠定防衛戰力的重要基礎。對此，依據部隊訓練大綱規劃役男接受完整「入伍、駐地、專精、基地及聯合演訓」等部隊訓練，使完訓部隊獲得執行戰備任務所需軍事職能。陸軍表示，訓練內容從新、實、量三方面強化，在「新」的方面，新增新式武器操作、協同民防訓練，確保重要軍事與民間設施安全；「實」的方面，調增近戰格鬥、各種戰鬥姿勢射擊等實戰化訓練核心課程；「量」的方面，加強模擬戰場實景抗壓訓練，增加實彈射擊發數，強化訓練量能，使役男具備肆應未來戰場所需各種作戰技能，達到「提升部隊戰力」與「強化後備能量」雙重目標，建構強韌國防體系。今日首梯一年期義務役役男射擊紅隼火箭彈鑑測，共分4波次射擊，每波次射擊8枚實彈。紅隼火箭彈為中科院所研製，採筒彈一體，射擊後即可拋棄，採用5倍率瞄準鏡，用於取代從1970年代服役至今的66火箭彈。紅隼火箭彈口徑67公厘、全長110公分、全重5.1公斤，最大射程1,200公尺，有效射程220公尺，穿甲厚度可射穿400公厘低碳鋼板。陸軍明年度將編列2.4億元預算，採購紅隼反裝甲、攻堅練習火箭彈，以滿足志願役、義務役反甲連官兵的射擊需求。