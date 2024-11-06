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立院財政委員會今（6）日續審《財劃法》，藍綠仍爆發激烈衝突，其中民進黨立委鍾佳濱因在混亂中被攝影機撞到頭，更直接搶攝影記者的記者證，質問是哪家媒體。對此，資深媒體人樊啟明揭露受害記者所屬媒體，並質疑「只是立委有權檢查現場媒體採訪證」？攸關數千億中央、地方財權劃分的《財劃法》今在立院財委會續審，國民黨召委陳玉珍在混亂衝突中，3分鐘宣布送出委員會並散會，引發綠營立委不滿，將她推倒在桌上，陳玉珍牙齒更被打斷。不過，衝突不止藍綠立委之間，在現場一片混亂中，綠委鍾佳濱的頭被攝影機撞到，他當場狠抓記者身上掛的記者證質問：「你是哪家媒體？」對此衝突，資深媒體人樊啟明揭露，受害的攝影大哥隸屬中時。儘管3分鐘就散會，但「立委有權檢查現場媒體採訪證？」而就在鍾佳濱質問記者時，藍委也在現場為記者抱不平，徐巧芯更率眾不斷高喊「鍾佳濱打媒體！鍾佳濱打媒體！」