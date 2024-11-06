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光學鏡頭龍頭廠大立光昨（5）日公告最新財報，10月營收達新台幣65.47億元，月增0.35%、年增3.6%，創下今年單月次高；前10月累計營收為新台幣477.94億元、年增28.21%；第三季營收則為新台幣189.49億元改寫歷史新高，季增72.5%，年增39.04%。大立光統計，由10月出貨產品結構來看，以1000萬畫素產品居多數，1000萬畫素以上鏡頭占比60-70%，800萬畫素鏡頭產品占比0-10%，2000萬畫素以上產品占比爲10-20%，低於500萬畫素產品占比為10-20%。大立光在第三季傳統旺季表現不俗，單季營收創新高、獲利創兩年新高，主因為客戶提前拉貨。不過，執行長林恩平先前曾於法說會中指出，客戶大幅下修訂單，第四季表現相較第三季會有顯著落差，潛望式鏡頭量也會減少，因此保守看待第四季市況，目前並已逐漸展開對已談定價格合約的2025年出貨的產品提前生產準備，也因此估算第四季產能利用率與第三季相當。法人機構指出，展望第四季，蘋果Intelligence至10月底才在美國發表，因此，iPhone16發售初期銷量約略與iPhone15相當，由於市場觀望生成式AI手機對日常應用帶來的效益，iPhone鏡頭訂單遭下修；Android陣營方面，華為Mate70系列機種將於11月發表，預期千萬支銷量的旗艦級手機鏡頭有助於減緩iPhone手機鏡頭的淡季效應，預估第四季營收為156億元、季減17.6%；稅後淨利為新台幣58.7億元、季減11.3%；每股獲利（EPS）44元。法人也預估，大立光2024年全年營收預估為新台幣568.5億元、年增16.3%；稅後淨利為新台幣231.1億元、年增29.1%；EPS為173.1元。