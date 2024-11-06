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▲游淑慧示意市長室配置圖指出，名嘴所謂密道指得應該是工友送茶、同仁如廁的通道。（圖／游淑慧提供，2024.11.06）

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，昨被週刊披露威京集團總裁沈慶京分別在動土典禮跟北市府市長室交付柯文哲1500萬元賄款，柯的前幕僚張益贍更透露，柯文哲市長室有後門跟密道。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（6）日揭露，所謂「密道」只是工友送茶水，市長室同仁上洗手間的通道。柯文哲市長任內的前機要顧問張益贍昨在《新聞面對面》節目中，出示市府11樓市長辦公室的位置示意圖，強調前電梯有記者堵訪區跟前門，進入後依序是顧問室、市長室、市長秘書室跟便當會會議室，及可到直通地下停車場電梯的後門，因此沈慶京要從停車場上樓，經由後門跟密道通往市長室，避人耳目交付賄款，不是不可能。不過，國民黨北市議員游淑慧今日出面打臉指出，節目中的示意圖「南北左右有點錯置」，而且評論員所謂的「密道」，其實只是工友送茶水，市長室同仁上洗手間的通道，通往市長室茶水間和洗手間。游淑慧透露，若真的要說後門密道，應該是市長個人辦公室內配置有市長卧室，而卧室內有個後門可往樓梯間、通向樓頂。游淑慧認為，訪客應該很難走隱藏樓梯，穿過市長卧室再出現在市長辦公室，因為臥室的後門只能內開。