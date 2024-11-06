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美國總統大選正如火如荼開票中，截至今（6）日上午11點15分，川普以198得票數暫時領先賀錦麗的109票，全球正觀望這場大事。而台北股市今日呈現開平走高，開盤上漲6.16點、來到23112.95點，早盤呈現多空拉鋸，在盤面震盪，沒想到一過上午10點20分，買盤積極搶進，不到一個小時狂拉350.25點，指數最高一度來到23439.29點，台股午盤上漲332.32點或1.44%，收在23439.11點。有別於大盤早盤多空激戰，中小型股則是開高走高，櫃買指數開盤上漲0.05點、來到263.79點，隨後持續走高，最高一度來到265.8點，午盤上漲1.49點或0.56%，來到265.23點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：金寶、英業達、鴻準、泰金寶-DR、緯創；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、技嘉、世芯-KY、鴻準。權值股也是這波拉抬主要重心，權王台積電今日開在平盤價1050元，隨後在盤面震盪，同樣在上午10點30左右買盤積極搶進，盤中最高一度來到1080元、上漲30元，午盤則是上漲25元或2.38%，來到1075元；鴻海則是以215元開出、上漲1元，雖然盤中一度翻黑，不過隨後翻紅走高，最高一度來到217元，午盤上漲1.5元或0.7%，來到215.5元；聯發科則是開平走高，以1290元平盤價開出，隨後最高來到1320元，午盤上漲25元或1.94%，來到1315元。