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美國總統大選開票中，根據《美聯社》開票統計，截至今（6）日上午11點30分，川普以198得票數暫時領先賀錦麗的112票。川普暫時領先也激勵「川普行情」走高，比特幣短線甚至飆升至70000美元，連帶也激勵台股相關個股走高。由於川普與賀錦麗雙方著重政見不同，也因此資金著重的族群也會因著誰民調、票數領先，而往不同方向推進。「川普概念股」方面，由於川普提出減稅政策，市場預期若他當選，股市有望明顯上漲，而他推動製造業復甦政策，內需類股如鋼鐵、化工等都有望受惠；另因美國進入降息循環，加上川普鬆綁金融管制，預期金融股有望上漲。此外，川普對加密貨幣表態正面，近期加密貨幣也明顯走揚。「賀錦麗概念股」方面，由於賀錦麗當選將延續拜登政策，市場預期激勵效果有限，不過因他提出基礎建設投資，以及延續拜登政策的綠能、新能源產業，相關產業皆有望受惠。隨著川普開票氣勢較旺，加密貨幣市場也相當熱絡，比特幣則大漲5.3%至72840美元的水準，逼近10月29日創下的7.3萬美元史上新高；交易量第二大的乙太幣上漲5.8%、狗狗幣則上漲13%。比特幣挑戰歷史新高，推動台股相關概念股同步走揚，其中撼訊早早來到漲停價79.2元，隨後神準也來到漲停價157元，麗臺、青雲漲逾7%，承啟、世芯-KY漲逾6%，華擎漲逾4%，智原、技嘉漲逾3%。