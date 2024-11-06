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街口支付創辦人胡亦嘉，2022年因「街口託付寶」爭議，涉嫌違反證交法和背信等罪，遭到檢方起訴，今（6）日胡亦嘉和律師團大陣仗出庭，胡亦嘉不只不滿檢察官依「背信」及「違反證交法」罪名起訴，還當庭提出檢方違法搜索爭辯。上午9時40分，胡亦嘉和三名辯護律師一起出庭，承審法官胡亦嘉對於起訴書狀有無爭辯，胡的委任律師提出爭辯理由，認為檢方說的違反公平待客原則，和客觀事實不符，且具體內涵未有一定標準，不能因為檢方害被告雙方，對於「公平」的解釋不同，就認為有犯法行為，此外律師也提出，檢方指稱當初辦理基金配售經理費高達2070萬，是檢方假設，沒有證據，而且沒有違背任務或造成損害，因此胡亦嘉未有違反背信罪的構成要件的主張。胡亦嘉也補充說明，買賣基金被起訴，是古今中外史無前例，基金買賣公開說明書就清楚說明，基金有賺有賠，盈虧自負是眾所周知，這也是金管會對外宣傳強調的重點，他否認有買基金圖利的行為，而且街口投信申請追募前，也有送交配售原則和保證書給金管會，更有按照金管會承諾修訂配售規則再執行，沒有偏差，胡亦嘉強調，不要說刑法，連行政法都沒有違反的狀況。接著胡亦嘉再提出，檢方僅依據可能違反公會作業程序，但作業程序根本沒有清楚定義原則，他因此被起訴，非常離譜。最後胡亦嘉也再次向法官提出，「搜索票可以隨便發」的疑問，原本因為感冒，說話聲音細弱的法官，立即提高音量說「違法搜索嗎？」胡亦嘉回答「是」，法官就略顯不悅地說「爭執這個沒有意見，但是根據書狀，我不能理解」更接連說了兩次「都可以啦」「都可以啦」。開庭結束後，胡亦嘉受訪時表示「現在台灣是有人買ETF，就可以去哪一家搜索嗎？」還因此被起訴，認為「很離譜」，「買基金被起訴只有台灣，這是古今中外第一次，買基金走到這個程序，司法很過分」他也怒批金管會「就是要這樣幹，沒有任何基礎」2020年金管會認定街口投信，有以下重大缺失，包括廣告文宣使人誤信保證獲利及宣稱可快速買回，且未經內部簽核及董事會決議，即與他人合作提供基金墊款服務，提供給金管會的文件有未據實陳述及隱匿情形，且由胡亦嘉同一人同時代理董事長及總經理職務，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，未公平對待投資人等，開罰300萬元，並令街口投信解除胡亦嘉的董事職務。街口投信興訟，法院在今年5月底認定金管會處分無誤，判決駁回，但可上訴。當時街口投信不服，提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分以及確認部分原處分違法，由台北高等行政法院審理，法院認定，金管會原處分並無違誤，開罰及命令有理，街口投信主張無理由，判決敗訴，可上訴，今日再開刑事庭，承審法官表示，下次開庭會再一次進行準備程序審理，接下來就會進入實質證據審理。