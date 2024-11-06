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美國總統大選於當地時間5日登場，目前大多數州份已經開完票，由共和黨候選人、前總統川普暫時領先。對此，精神科名醫沈政男翻出自己2020年的臉書貼文，當時他逆風預測拜登會當選，卻被一堆人冷嘲熱諷，最後拜登迎頭趕上、入主白宮，如今看到2024美國總統大選開票數據，他斷言，「坐好吧，安全帶繫緊喔，台灣，準備要交保護費了！」沈政男今（6）日在臉書發文，他把2020年的臉書貼文看了一下，那時他預測拜登會當選，結果開票以後，好像川普贏面比較大，一堆人就在那邊冷嘲熱諷，沒想到半天、一天以後，情勢轉變，拜登迎頭趕上，那些亂罵的留言就越來越少，幾天後投票結果底定，那些人就鳥獸散了。「然而，電磁紀錄斑斑可考，即使你是匿名，也會成為歷史的一部分。」沈政男表示，選舉結果預測或其他時事評論也一樣，要有根據與數據，再依照科學原理，做出理性預測，然後務實接受結論，如此而已。「但你看2020那次，一堆台灣人就是希望川普當選，然後就讓自己的希望，蒙蔽了理性，沒辦法客觀面對數據與證據。世界，就不是照著你的希望運行啊！四年後，你看這次，那些人怎麼不再嚷嚷，喔，我川威武，川普萬歲？怎麼一堆人改成支持賀錦麗，或者希望她當選？出來講啊，怎麼不講了？當時一堆網紅與名嘴，不也都是支持川普，而且信誓旦旦，川普就是會連任了？」沈政男說，自己和那些人的差別在於，他根本不會把政治人物看得多重要，「他們只不過是民主政治得以運行的工具而已，就跟桌子椅子、冰箱冷氣的功能，差不多，怎麼會在那邊崇拜或支持政治人物，然後黨同伐異，一定要把崇拜或支持不同陣營的人，罵得那麼難聽？買A牌冰箱，跟B牌冷氣，有差嗎？沒有啊！然後買車，為什麼一定要買T牌？買車的時候，大家會在那邊相互攻訐嗎？不會啊！為什麼選個總統，就在那邊罵來罵去？」沈政男直言，那些人以為自己支持的人選最好，別人都是笨蛋，基本上就是一種獨裁心態。「誰適合當總統？嗯，只要會點菜，就可以了！選舉不是選賢與能，也不是選一個正派的人，更不是選一個明君或聖王啦！」沈政男也說，「坐好吧，安全帶繫緊喔，台灣，準備要交保護費了！」