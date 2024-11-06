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2024總統大選，國民黨吞敗，前國安會秘書長金溥聰，被前立委蔡正元與資深媒體人陳文茜公開點名，時任侯友宜競選總部執行長金溥聰釋出「假民調」，破壞藍白合，更指金溥聰片面決定不讓前總統馬英九登上選前之夜的舞台。金溥聰提告兩人誹謗，求償共600萬元，今（6）上午二度開庭，金溥聰和蔡正元皆親自出庭。2023年總統大選期間，金溥聰臨危受命出任侯友宜競辦執行長，但最後國民黨打輸選戰，蔡正元和陳文茜點名金溥聰，在他擔任侯友宜競選總部執行長時釋出「假民調」，誆騙黨主席朱立倫，是藍白合破局的最大戰犯，更說當時馬英九沒在選前之夜登台，就是因為金溥聰指使。因此金溥聰不滿，憤而對兩人提告求償共600萬元，而金溥聰和蔡正元都親自出庭，吸引不少民眾目光。