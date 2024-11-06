我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選於當地時間5日登場，目前大多數州份已經開完票，由共和黨候選人、前總統川普暫時領先。對此，前立委郭正亮指出，川普在最重要搖擺州賓夕法尼亞州票數領先民主黨籍候選人賀錦麗，且共和黨有望在參議院過半，因此民主黨在這次選舉可能會「輸到脫褲子」。郭正亮今（6）日在節目《綠也掀桌》指出，賀錦麗的選票在被視為兵家必爭之地的賓夕法尼亞州，一開始雖然贏過川普，但越到後面2人差距就越來越近，而該州開出75%的選票時，賀錦麗得票率為47%，可川普已來到51.5%，他直言「這就是贏了啦」。郭正亮續指，在參議員選舉方面，美國參議院席次目前為民主黨51席、共和黨49席，可稍早俄亥俄州民主黨籍參議員布朗（Sherrod Brown）被擊敗，共和黨也有望再多得到另外1席，這代表參議院局勢將被逆轉。從目前開票結果來看，郭正亮直言，民主黨總統、參議院全盤皆輸，在這次選舉「輸到脫褲子」。