我是廣告 請繼續往下閱讀

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區下士陳子多，2015年奉命更換吊橋繩索時，遭滑輪高速反彈重擊頭部，導致記憶受損且生活無法自理，法院判決陸軍司令部賠償1010萬餘元確定。陳的父母再向陸軍司令部請求國賠各240萬、159萬元，一審判決敗訴，台灣高等法院二審今再判決陳的父母敗訴，可上訴。陳子多服役於龍潭武漢營區，當時一名鄭姓士官長叫32名士兵修復訓練吊橋，結果繩索斷裂，滑輪飛出砸中陳子多，造成他的顎骨、枕骨骨折，還傷及腦部，昏迷10個月才甦醒，卻出現認知功能障礙和短期記憶受損、無法自理生活，還因此領有輕度身心障礙證明。陸軍司令部被法院判決應賠償1010萬餘元確定；不過陳的父母再求償國賠399萬元，但因超過5年時效，台灣高等法院判決駁回。法院認為鄭姓士官長，在架設吊橋時未注意固定綠色滑車吊繩，有最大負荷力，且對於原本拉緊索具的人數，及後來增加拉繩人數也無法確定，顯然沒將吊繩最大負荷拉力納入評估決定拉繩人數的考量，顯有過失，依業務過失致重傷害罪，判鄭6月得易科罰金之刑。民事部分，陳的父母要求國賠，主張陳子多受傷時僅19歲，未來需花費大量時間復健，醫療、看護、勞動力減損、薪資損失與精神撫慰金共求償1830萬元，一審判陸軍司令部應賠償1070萬元，二審改判賠1010萬餘元確定，陸軍司令部也於2021年8月26日賠償完畢。不過陳的父母在請求國賠時主張，兒子傷勢經醫院表示屬重大不治的傷害，沒有回復可能，終身需仰賴他人照護，要求陸軍司令部應給付兩人各240萬、159萬元。高院判決指出，陳於2015年11月13日發生事故，陳的父母身分法益即已受到侵害，則依國家賠償法所定「自損害發生時起」的5年時效，應於2020年11月13日為止，但父母卻遲至2022年1月4日才提出國家賠償請求書，陸軍司令部逾30日未協商，而於同年5月11日提本案訴訟，因此駁回訴訟，可上訴。