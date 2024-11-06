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美媒《Wired》近期報導披露，美國中央情報局 （CIA） 擁有一種神秘的非暴力技術系統，可隱密地癱瘓海上的大型船隻，並曾在川普政府時期考慮用於封鎖委內瑞拉與古巴之間的油輪，專家推測此系統可能涉及「高功率微波武器」（HPM）技術，2022 年就曾在美國海軍與空軍的現場測試中成功驗證。美媒《Wired》於10月31日曾刊登一篇川普於2018至2020年執政期間，美國政府曾在與外國盟友合作下，以多種手段試圖推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權卻失敗的詳細報導，其中提到支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）、攻擊其軍事與金融系統，以及CIA利用非暴力系統「神秘癱瘓船隻武器」。報導提及，因為古巴依賴委內瑞拉的石油供應以換取古巴安全部門對馬杜羅的保護，當時川普政府認為，利用這個系統可以神秘地癱瘓油輪，但當時此系統部署他處且僅有一套，最終CIA仍擱置了此提案，並未藉此非暴力武器阻斷委內瑞拉油輪供應古巴。儘管文內對於該技術的具體原理雖未明確說明，但專家推測其可能涉及「高功率微波武器」（HPM）技術，這項技術能夠利用強大電磁波影響船隻的雷達、導航、通訊及動力控制系統，使船隻電子設備失靈而停滯，同時又不對船員構成直接危害，且在過去的海軍與空軍的現場測試中實驗成功，惟體積龐大若想隱密靠近油輪發動攻擊需依賴無人機或偽裝民用船隻等方式。此外，報導也提到，CIA 或可藉網路攻擊的方式癱瘓船隻的重要感測器與控制系統，使目標船隻無法運行，應用在軍艦上面可在不開火情況下就使敵方停擺，還能為美軍特種部隊登船行動提供便利。專家認為，此技術展現了 CIA 在開發特殊非致命性武器上的持續創新，如配備刀刃、無爆炸彈頭的 AGM-114R9X「地獄火飛彈」即是其一例，這類技術未來應用範圍廣泛，或將成為美方進行全球情報與特種作戰的關鍵工具。