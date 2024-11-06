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美國總統大選結果今（6）日出爐，共和黨候選人川普贏得277張候選人票，跨過270張的當選門檻，將重返白宮。陸委會表示，鑒於遏制威權中國對於民主國家的影響與危害，已是獲得美 國民意高度支持的跨黨派共識。立院外交及國防委員會明日邀請外交部、陸委會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。根據陸委會在5日晚間、美國總統大選結果出爐前送交立院報告指出，全球民主國家深化合作共同抗衡威權主義擴張，美、中長期競爭態勢不因美國大選結 果而改變。近年來中共持續加大「銳實力」 對外滲透與軍事擴張，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，對於區域和平穩定與全球民主價值都已造成嚴重挑戰。陸委會表示，鑒於遏制威權中國對於民主國家的影響與危害，已是獲得美國民意高度支持的跨黨派共識，無論美國大選結果為何，美方在政治、軍事、經濟及關鍵科技等領域強化對中圍堵，維持全球領導地位，對中長期競爭政策立場應不致改變。陸委會表示，中共內部治理問題積重難返，為挽救經濟確保政治安全，亟需維繫穩定外部環境，料將續與美透過溝通管控分歧。疫後中共經濟衰頹，民怨四起，「社會火山」蓄勢待發，內部治理問題積重難返，已危及中共政治安全。為因應選後美方可能對中進一步發動 「貿易戰」，中方近期積極推出相關政策， 試圖挽救經濟以確保政治安全，因此亟需維繫穩定之美中關係。陸委會指出，中共外長王毅於今年8月會晤美國白宮安全安顧問蘇利文時，即表明中方對美政策維持高度連貫性，致力中美關係穩定、健康、可持續發展目標不變。研判中方於美國選後，仍將與美新政府保持溝通互動、管控分歧，尋求有利於維穩的外部環境。