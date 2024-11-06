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▲國外鐵道迷社群拍攝到國軍向美國採購的首批M1A2T主力戰車，已經透過鐵路運往美國西岸，將透過海運運返台灣。（圖／取自Ronkainen推特）

我國戰車性能落後共軍不只一個世代，陸軍因此以「銳捷專案」編列403億台幣，向美國採購108輛M1A2T型主力戰車。國防部今（6）日證實，我國對美採購的M142「海馬斯」多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）、M1A2T戰車、拖式2B反裝甲飛彈，都將在年底前返抵國門。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局、國防部部報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。民進黨立委王定宇詢問，除了海馬斯多管火箭系統外，年底前還有哪些對美採購的重要裝備會抵達台灣？國防部副部長柏鴻輝證實拖式2B反裝甲飛彈，在今年年底前會完成交運，陸軍冀望多年的M1A2T艾布蘭（Abram）主戰車，年底前將全數報到，接裝準備和後續訓場安排，柏鴻輝也強調都已經準備好了。蘇聯1960年代服役的T-62戰車配備115公厘，對當時仍採用傳統裝甲的西方戰車構成威脅。美國因此與西德合作進行MBT-70計畫，但最後因為兩國對於規格存在不同歧見、研發經費過高等因素，西德在1969年退出，自行研製豹二戰車，美方則是研發M1戰車。兩款戰車後來都成為西方世界最強的主力戰車。第一批生產的M1戰車仍使用M68A1 105公厘口徑炮，Ｍ1A1戰車升級使用120公厘口徑滑膛炮，改裝全車加壓式核生化防護系統及改良外部置物箱；M1A2為1992年起生產，配備車長獨立熱像儀，快速連續瞄準兩個目標。M1的整體高度較上一代的M60巴頓戰車低矮，可降低被發現和被擊中的機率，加上使用複合裝甲對高爆破甲彈（HEAT）的防護有優異表現。在1991年波斯灣戰爭中，美軍出動M1/M1A1對抗伊拉克軍隊的T-55、T-62、T-72等型戰車，不論是火力與防護力都呈現壓倒性優勢，讓聯軍能夠一路挺進，收復科威特。波灣戰爭中美國陸軍第3裝甲師曾創下夜行200公里，而沒有戰車故障的紀錄；另有7輛M1A1遭到伊拉克T-72戰車攻擊，也均未受損，戰場表現證明M1A1性能優異。國軍擁有約1000輛戰車，包括CM11勇虎戰車、M60A3戰車，CM11戰車為M60戰車底盤加上M48戰車砲塔，M60A3戰車約有400多輛，儘管射控系統有所改良，但仍屬於1980年代產品，火力與防護力都不如共軍新型99式戰車，因此陸軍透過「銳捷專案」編列403億台幣向美採購108輛M1A2戰車。國軍採購的M1A2戰車稱為M1A2T，T為英文「Taiwan」的意思，車型延伸自M1A2 SEPv3規格，主要升級為防護和動力/電力系統，車頂配有CROWS-LP低姿態遙控武器站，但取消了戰利品主動防禦系統（Trophy Active Protection System ，簡稱：Trophy APS）主動防禦系統。每輛M1A2戰車最多可搭載42枚120公厘砲彈，120公厘翼穩脫殼穿甲彈一枚要價1.5萬美金（約47萬台幣），相當於一輛國產小型車的價錢。未來108輛M1A2T戰車都將部署於北部，用於防衛首都。