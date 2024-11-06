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▲立冬有三生肖迎來轉運關鍵時期，建議把握機會的同時要保持謹慎態度，就有機會在年底前獲得意外驚喜。（示意圖／記者陳明中攝）

明（7）日迎接立冬節氣，雖寒氣漸濃，但擋不住3生肖旺運當頭，根據星座專欄《搜狐星座》點名，生肖龍、猴、牛，立冬後集齊天時地利人和，財運滾滾而來，連帶事業發展蓄勢待發，將迎來重大的突破，若是把握住機會，在2025年到來之前，人生猶如開掛，將有意外收穫。立冬時節，天時恰逢水木相生，財運勢頭強勁，尤其在事業上更是大放異彩。工作上貴人運勢強盛，容易得到上級提拔重用，特別是從事管理、金融、教育產業的龍生人，將迎來重大突破，建議把握機會，主動出擊，展現才華，並且要注意團隊協作，善用人脈資源。理財方面，投資機會頻現，尤其在房產、股票等領域會有意外收成。但切記不可貪心冒進，穩中求進才是正道，理財建議以穩健為主，適度投資，量力而行。立冬之際，猴生人將迎來事業上升期，貴人運特別旺盛，多個機會接踵而至，只要善加把握，定能收穫滿滿。職場上可望獲得重要項目或關鍵任務，展現才能的機會接連不斷，建議保持積極進取的心態，主動承擔責任，同時要注意與同事保持良好關係，避免小人作祟。理財方面，可能透過副業獲得可觀收入。投資機會眾多，但需謹慎選擇，不要被表面利益迷惑，建議多聽取專業人士建議，合理規劃投資組合。立冬時節，牛生人將迎來事業轉運高峰，尤其在個人發展上會有重大突破，踏實肯幹的特質終將獲得回報。工作中會遇到良好的晉升機會，過往的努力將會得到認可，特別是在傳統產業、科技領域的牛生人，更容易獲得重要突破。建議這段時間多關注產業動態，提升專業技能。理財方面，財運走勢強勁，尤其正財運勢喜人。薪資、獎金都有望提升，可能還會有意外收入，建議做好理財規劃，合理分配資金，為未來發展打好基礎。