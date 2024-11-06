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美國總統大選在當地時間5日進行投開票，其中共和黨候選人川普氣勢如虹，一連奪下包括賓州、喬治亞州等關鍵搖擺州。其中在川普贏下關鍵搖擺州之一的北卡羅來納州之後，位於紐約的帝國大廈也亮起了象徵共和黨的紅色燈光。不過儘管紅光只閃爍了五分鐘，仍引發了當地民主黨支持者不滿。根據《每日郵報》報導，帝國大廈在當地時間5日晚間11點22分至11點27分閃爍著象徵川普勝利的紅光，來慶祝川普贏下了關鍵搖擺州北卡羅來納州和喬治亞州。不過此舉引發了紐約當地支持民主黨的選民不滿，他們對於賀錦麗在紐約市的慘淡表現已感到非常沮喪。賀錦麗在紐約五個行政區僅獲得67.8%的選票，創下自1988年以來民主黨在紐約是最差的表現，遠低於拜登在2020年獲得的76%和希拉蕊在2016年獲得的79%。有選民表示，「為了可能的民主結束而慶祝，對紐約來說真是瘋狂。」不過事後帝國大廈官方社群平台X（舊稱推特）發文澄清，事先已經決定為奪下每個搖擺州的候選人亮起藍色或紅色燈光，此舉與政治立場無關。除了北卡羅來納州之外，其餘六個搖擺州包括亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州。七大搖擺州共有93張卷舉人票，對於兩大陣營來說至關重要。川普在奪下北卡羅來納州後，接連在喬治亞州、賓州勝選，目前暫以277張選舉人票突破門檻，當選美國總統，重新返回白宮。